Лавров объяснил атаки на Ближнем Востоке нежеланием США воздействовать на Израиль

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Боевые действия на Ближнем Востоке продолжаются главным образом потому, что США не хотят воздействовать на Израиль.

Такое мнение высказал глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая в среду на вопрос, в частности, были ли результаты от переговоров с участием разных стран по урегулированию в этом регионе.

"Почему вы спрашиваете, дали ли переговоры какой-то результат? Война-то продолжается, значит, не дали никакого результата. Основная причина в том, что Соединенные Штаты не хотят воздействовать на Израиль", - сказал Лавров.