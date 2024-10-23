Глава Минстроя заявил, что никто не может гарантировать отсутствия аварий на сетях зимой

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Никто не может гарантировать, что предстоящей зимой в России удастся обойтись без потерь тепла и воды на коммунальных сетях, заявил журналистам в Госдуме после правительственного часа глава Минстроя Ирек Файзуллин.

"Конечно, совместная работа (по подготовке к зиме - ИФ), она даст те необходимые результаты, на которые мы рассчитываем. Но износ сетей очень высокий, никто не гарантирует (...), что мы обойдемся без потерь тепла и воды на сетях. Зима - сложный процесс. (...) Поэтому будем работать в плотном взаимодействии с регионами для решения задач, чтобы зима прошла спокойно", - сказал министр..

Он добавил, что за последние два года удалось на 0,1% снизить потери на сетях и отметил, что в целом по стране это большой результат.

Ранее в среду Файзуллин заявил, что министерство совместно с Минэнерго, МЧС и Ростехнадзором провели и отработали в каждом регионе программу тренировок, составили планы реагирования, обеспечили наличие инструкций по устранению аварийных ситуаций.

Также министр заявил, что неполучение муниципалитетами и ресурсоснабжающими организациями паспорта готовности к осенне-зимнему периоду нужно включить в перечень грубых нарушений лицензионных требований.

Прошлой зимой в России произошло около 9 тысяч аварий на объектах ЖКХ, из которых почти 4 тысячи - в сфере теплоснабжения. Их основной причиной является высокий износ сетей. Планировалось, что Минстрой представит в Госдуме предложения по профилактике аварий на объектах коммунальной инфраструктуры. Предполагалось скорректировать вопрос с повышением ответственности организаций и должностных лиц в отопительный сезон и при подготовке к нему.