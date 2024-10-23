ВС РФ решил, что субподряд не подтверждает наличие опыта для получения госконтрактов

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Участие компании в исполнении госконтракта в качестве субподрядчика не является подтверждением того, что у нее есть опыт, позволяющий претендовать на самостоятельное заключение таких договоров, решил Верховный суд (ВС) РФ.

Этот вывод содержится в определении судебной коллегии по экономическим спорам (СКЭС) ВС РФ по итогам рассмотрения дела с участием ООО "РАУ 104" и управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Новосибирской области. Их спор возник весной 2023 года из-за аукциона на выполнение работ по содержанию кольцевых развязок на автомобильных дорогах в Новосибирской области.

Аукцион проводило ГКУ "Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области", начальная цена контракта составляла 8,99 млн рублей, свидетельствуют данные Единой информационной системы в сфере закупок. Среди обязательных требований к участникам было наличие у них опыта по выполнению аналогичных задач в рамках договоров, заключенных с государственными или муниципальными организациями по закону о контрактной системе (44-ФЗ) или о закупках отдельных видов юридических лиц (223-ФЗ). Такое условие для участников закупок на работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог предусмотрено положениями постановления правительства РФ от 29 декабря 2021 года №2571.

"РАУ 104" считало, что подтверждением наличия такого опыта может служить исполнение им аналогичных работ в 2020-2021 годах в качестве субподрядчика. Компания приложила к заявке свой договор с ООО "Инвест-Урал" и акты приемки на работы по содержанию кольцевых развязок в Новосибирской области в этот период.

Однако аукционная комиссия с таким подходом не согласилась и отклонила заявку, решив, что договор субподряда не подтверждает наличие релевантного опыта у участника аукциона. УФАС, куда обратилась компания, признала решение комиссии правомерным, а жалобу необоснованной.

После этого "РАУ 104" обратилось в суд с заявлением о признании незаконным решения антимонопольного органа. Компания настаивала, что выполненные ранее работы в качестве субподрядчика соответствуют целям заключения самостоятельного контракта.

Арбитражный суд Новосибирской области согласился с ее доводами и признал недействительным решение УФАС. Обосновывая свое решение, первая инстанция указала, что договор субподряда был заключен в соответствии с законом о контрактной системе и отвечал требованиям постановления правительства №2571. При этом действующее законодательство не предусматривает необходимость предоставления документов, подтверждающих опыт выполнения соответствующих работ исключительно в качестве генерального подрядчика, констатировал суд. "В связи с чем для определения наличия у участника аукциона опыта по выполнению соответствующих работ не имеет значения – в каком качестве он являлся их исполнителем, в качестве генподрядчика или субподрядчика", - сделан вывод в решении. С этим согласилась апелляция и кассация.

Но СКЭС ВС РФ, куда обратилось УФАС, отменила судебные акты, принятые в пользу "РАУ 104". Коллегия без отправки спора на новое рассмотрение отказала компании в признании решения антимонопольного органа незаконным.

Она исходила из того, что согласно подпункту "б" пункта 3 постановления №2571 договором, который должен предоставить участник закупки для подтверждения опыта, "считается контракт, заключенный и исполненный в соответствии с законами о контрактной системе или о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". Из буквального толкования этого положения следует, что у участника закупки должен быть опыт исполнения договора в качестве прямого исполнителя (генерального подрядчика), а не субподрядчика, сделала вывод коллегия. "Поскольку исполненный обществом договор субподряда не был заключен в рамках закона о контрактной системе или закона о закупках, его нельзя признать соответствующим требованиям постановления №2571", - говорится в опубликованном определении.