Госдума рассмотрит в I чтении проект бюджета на 2025-2027гг

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в четверг планирует рассмотреть проект закона о федеральном бюджете на 2025-2027 гг. и проекты трехлетних бюджетов Социального фонда и Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС).

В рамках рассмотрения проекта федерального бюджета (N727320-8) ожидается доклад главы Минфина Антона Силуанова, главы Счетной палаты Бориса Ковальчука, содоклады руководителей профильных комитетов парламента.

Федеральный бюджет

В 2025 г. прогнозируется рост доходов федерального бюджета до 40 трлн 296,1 млрд руб. с 36 трлн 110,7 млрд руб. в 2024 г. В последующие годы продолжится умеренное наращивание доходов до 41 трлн 840,9 млрд руб. в 2026 г. и до 43 трлн 154,2 млрд руб. в 2027 г.

Прогнозируется увеличение расходов федерального бюджета с 39 трлн 406,6 млрд руб. в 2024 г. до 41 469,5 млрд руб. в 2025 г. и до 44 трлн 022,2 млрд руб. и 45 915,6 млрд руб. в 2026 - 2027 гг. соответственно.

В 2025 - 2027 гг. исполнение федерального бюджета ожидается с дефицитом в размере 1 трлн 173,4 млрд руб. или 0,5% ВВП, 2 трлн 181,2 млрд руб. или 0,9% ВВП и 2 трлн 761,4 млрд руб. или 1,1% ВВП соответственно.

При рассмотрении проектов бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (N727322-8) и Социального фонда (N727321-8) планируется доклады председателя ФОМС Ильи Баланина и главы Социального фонда Сергея Чиркова.

Фомс

Общий объем доходов бюджета фонда прогнозируется на 2025 г. в сумме 4 трлн 339,30 млрд руб. с ростом к уровню предыдущего года на 16,1% или 600,63 млрд руб. На 2026 г. - 4 трлн 777,49 млрд руб., на 2027 г. - 5 161,73 млрд руб.

Расходы бюджета фонда планируются на 2025 г. в сумме 4 трлн 475,92 млрд руб. с ростом к уровню предшествующего года на 15,2% или 590,16 млрд руб., на 2026 г. - 4 трлн 832,93 млрд руб., на 2027 г. - 5 трлн 162,52 млрд руб.

Дефицит бюджета фонда ожидается в 2025 г. в сумме 136,62 млрд руб., что меньше утвержденного размера дефицита на 2024 г. на 10,47 млрд руб. или на 7,1%. В 2026 г. он сложится в сумме 55,44 млрд руб., а в 2027 г. 0,79 млрд руб.

Основным источником формирования доходной части бюджета фонда являются страховые взносы на ОМС, доля которых в общих доходах планируется в 2025 г. 86,5% (3 трлн 752,32 млрд руб.), в 2026 г. - 86,9% (4 трлн 149,94 млрд руб.), в 2027 г. - 87,3% (4 трлн 505,03 млрд руб.).

Расчет показателей бюджета фонда произведен на основании численности граждан, застрахованных по ОМС, по состоянию на 1 января 2024 г. в количестве 143,8 млн человек, в том числе работающего населения 63,9 млн человек, неработающего населения 79,9 млн человек.

Социальный фонд

Доходы фонда в 2025 г. составят 16 трлн 623,91 млрд руб., в 2026 г. - 18 трлн 593,5 млрд руб., в 2027 г. - 19 трлн 763,94 млрд руб.

Единая предельная величина базы для исчисления страховых взносов на ОПС определена исходя из прогнозного размера среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций на 2025 г. - 99 тыс. 952 руб., на 2026 г. - 110 тыс. 169 руб., на 2027 г. - 119 тыс. 296 руб.

Расходы фонда в 2025 г. составят 16 трлн 993,43 млрд руб., в 2026 г. - 18 трлн 273,55 млрд руб., в 2027 г. - 19 трлн 425,6 млрд руб.

Таким образом, в 2025 г. фонд столкнется с дефицитом в размере 369,52 млрд руб. В 2026 и 2027 годах ситуация будет улучшаться: в 2026 году ожидается профицит в размере 319,95 млрд руб., а в 2027 г. - 338,34 млрд руб.

Общая сумма межбюджетных трансфертов из федерального бюджета для передачи в бюджет фонда составит 4 трлн 022,27 млрд руб. в 2025 г., 4 трлн 690,0 млрд руб. в 2026 г. и 4 трлн 659,16 млрд руб. в 2027 г.