Минцифры в конце года запустит бета-версию поддержки портала госуслуг на основе ИИ

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Бета-версия техподдержки портала госуслуг на основе искусственного интеллекта (ИИ) будет запущена в конце года, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев в ходе форума "Инфотех" в Тюмени.

"Что касается госуслуг, как мы всегда говорим, что получение любой государственной услуги абсолютно алгоритмизировано. Поэтому, вроде, казалось бы, здесь все должно быть четко понятно. Понятный простой алгоритм. Поэтому где здесь место искусственного интеллекта? Действительно у нас все быстро происходит онлайн. Но, к сожалению, конечно, вопросы возникают у наших пользователей. И здесь, конечно, мы видим гигантский потенциал использования искусственного интеллекта", - отметил Шадаев.

По его словам, стоит задача предоставить очень быстрый, точечный ответ на любой вопрос, связанный с получением услуги.

"Чем больше услуг оказывается через нашу систему, тем больше запросов пользователей. (...) Все это надо обрабатывать, конечно, мы должны это делать очень быстро, качественно, точно. Здесь мы, действительно, с начала года тестируем российские модели. Интегрировали, закрытое тестирование проводим. И я рад сказать, что мы в конце года откроем бета-версию. Очень классные результаты", - сказал Шадаев.

Он отметил, что иногда удивляет, как быстро может помочь искусственный интеллект пользователям в ответах на вопросы, подсказать, сделать за него часть работы.

"И в этом, конечно, гигантский эффект, потому что мы сокращаем всю нашу службу поддержки. И самое главное, что мы также на выходе выявляем вот эти узкие места", - добавил глава Минцифры.