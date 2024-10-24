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Автоматика отключила часть плавучей атомной электростанции на Чукотке

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Реактор правого борта (РУ-1) ПЭБ "Академик Ломоносов" 22 октября отключился от электроэнергетической системы Чаун-Билибинского энергоузла Чукотки, сообщает телеграм-канал плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС).

Отключение произошло вследствие срабатывания защитной автоматики, подробностей не приводится. Реактор левого борта (РУ-2) продолжает работать штатно.

"Отключение произошло в соответствии с проектными алгоритмами. Пределы и условия безопасной эксплуатации ПЭБ не нарушены. Радиационная обстановка в районе базирования плавучей АЭС соответствует природным значениям. Системы и оборудование ПЭБ не повреждены", - говорится в сообщении.

ПЭБ "Академик Ломоносов" – головной проект серии мобильных транспортабельных энергоблоков малой мощности, предназначен для работы в составе плавучей атомной теплоэлектростанции. ПЭБ оснащен двумя реакторными установками КЛТ-40С, вместе они способны обеспечивать в номинальном режиме выдачу в береговые сети 70 МВт электроэнергии и до 50 Гкал/ч тепловой энергии.

Академик Ломоносов Чукотка
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