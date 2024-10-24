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МЭШ не подвергалась взломам хакеров, исправляющих оценки школьников на пятерки

МЭШ не подвергалась взломам хакеров, исправляющих оценки школьников на пятерки
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Образовательная платформа "Московская электронная школа" (МЭШ) не подвергалась взломам хакеров, которые исправляют все оценки школьников на пятерки, сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

Ранее в СМИ появилась информация, что хакеры под именем "Дядя Захар" взломали электронные журналы российских школьников и исправляют их оценки на пятерки. До этого хакеры присылали ученикам и их родителям угрозы через взломанный журнал.

"Данные сообщения касаются отдельных региональных систем и не относятся к сервисам "Московской электронной школы". Все сервисы МЭШ, включая электронный журнал и электронный дневник, работают штатно и надежно защищены", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что "сбоев в работе системы и фактов неправомерного доступа к ней не зафиксировано".

МЭШ Московская электронная школа Москва
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