Минобороны РФ сообщило о 77 сбитых за сутки украинских беспилотниках

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Российские военные за сутки сбили 77 украинских дронов и шесть снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщили в Минобороны РФ в четверг.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть реактивных снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и 77 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.

По словам военных, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией российских группировок войск нанесено поражение аэродромной инфраструктуре, скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 139 районах.

Группировка войск "Днепр" за сутки в зоне специальной военной операции уничтожила пусковую установку зенитного ракетного комплекса IRIS-T и склад боеприпасов ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

"Уничтожены пусковая установка зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ и склад боеприпасов", - говорится в сообщении.

"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 35-й бригады морской пехоты, 121-й, 124-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Инженерное Запорожской области, Львово, Ингулец и Велетенское Херсонской области", - сообщили в ведомстве.

По данным министерства обороны РФ, потери ВСУ за сутки на данном направлении составили до 65 военнослужащих, шесть автомобилей и две единицы артиллерийского вооружения.