Суд запретил двум бывшим топ-менеджерам Тройка-Д банка выезд из России

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы в конце сентября частично удовлетворил заявление Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий), запретив двум бывшим топ-менеджерам московского Тройка-Д банка выезжать из России до исполнения решения о привлечении их к субсидиарной ответственности.

Как сказано в определении на сайте суда, суд, в частности, запретил выезд из России бывшим членам совета директоров банка Аннете Арбатской и Ирине Давиденко, отказав в запрете для еще одного экс-члена совета директоров - Юрия Кобаладзе.

Девятый арбитражный апелляционный суд 28 мая 2024 года привлек Кобаладзе, Арбатскую и Давиденко к субсидиарной ответственности.

При этом апелляционный суд оставил в силе определение Арбитражного суда Москвы, который в середине января привлек к субсидиарной ответственности акционеров банка Александра Пархоменко (экс-председатель совета директоров), Жомарта и Нургуль Ертаевых, Надежду Рябчевскую, а также бывших президентов кредитной организации Константина Бабунова и Андрея Филимонова.

Суд первой инстанции приостановил производство по заявлению АСВ в части определения размера ответственности до завершения расчетов с кредиторами. Ее потенциальный размер составляет более 6,4 млрд рублей.

Арбитражный суд Московского округа 21 августа оставил судебные акты в силе. Основанием для решения суда стало формирование ответчиками "на балансе банка технической ссудной задолженности и реализация активов по заниженной стоимости", заявляло АСВ.

В документах пояснялось, что Ертаевы являются гражданами иностранного государства. Жомарт Ертаев находится под арестом в Казахстане, Нургуль Ертаева объявлена в розыск на территории Республики Казахстан и, по данным средств массовой информации, скрывается в Великобритании. Пархоменко привлечен в качестве обвиняемого в совершении уголовного преступления, с декабря 2020 года объявлен в розыск. Рябчевская не обеспечивает представительство на судебных заседаниях. Кроме того, в отношении нескольких ответчиков инициированы дела о банкротстве.

Заявление АСВ о привлечении к субсидиарной ответственности 12 человек и двух компаний, а также взыскании с них 6 млрд рублей поступило в суд в апреле 2021 года.

Арбитражный суд Московского округа в сентябре 2022 года оставил в силе принятый по заявлению АСВ арест имущества ответчиков на сумму иска.

Банк России 17 апреля 2019 года отозвал лицензию у Тройка-Д банка.

По данным регулятора, банк допускал нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кредитная организация также занижала величину необходимых к формированию резервов.

Банк России также аннулировал лицензию банка на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Арбитражный суд Москвы 3 июля 2019 года по заявлению ЦБ РФ признал банкротом Тройка-Д банк. Суд открыл конкурсное производство в отношении должника и утвердил конкурсным управляющим ГК "АСВ".

Выступая тогда на заседании, представитель ЦБ сообщила, что на дату отзыва лицензии (17 апреля 2019 года) активы банка составляли 4,17 млрд рублей, в то время как обязательства банка равнялись 8,97 млрд рублей. Таким образом, сказала она, дефицит средств достиг 4,8 млрд рублей.

Согласно сайту банка, Тройка-Д банк работал под товарным знаком "АЛМА банк".

Тройка-Д банк по итогам 2018 года занимал 188-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".