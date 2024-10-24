Поиск

Суд запретил двум бывшим топ-менеджерам Тройка-Д банка выезд из России

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы в конце сентября частично удовлетворил заявление Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий), запретив двум бывшим топ-менеджерам московского Тройка-Д банка выезжать из России до исполнения решения о привлечении их к субсидиарной ответственности.

Как сказано в определении на сайте суда, суд, в частности, запретил выезд из России бывшим членам совета директоров банка Аннете Арбатской и Ирине Давиденко, отказав в запрете для еще одного экс-члена совета директоров - Юрия Кобаладзе.

Девятый арбитражный апелляционный суд 28 мая 2024 года привлек Кобаладзе, Арбатскую и Давиденко к субсидиарной ответственности.

При этом апелляционный суд оставил в силе определение Арбитражного суда Москвы, который в середине января привлек к субсидиарной ответственности акционеров банка Александра Пархоменко (экс-председатель совета директоров), Жомарта и Нургуль Ертаевых, Надежду Рябчевскую, а также бывших президентов кредитной организации Константина Бабунова и Андрея Филимонова.

Суд первой инстанции приостановил производство по заявлению АСВ в части определения размера ответственности до завершения расчетов с кредиторами. Ее потенциальный размер составляет более 6,4 млрд рублей.

Арбитражный суд Московского округа 21 августа оставил судебные акты в силе. Основанием для решения суда стало формирование ответчиками "на балансе банка технической ссудной задолженности и реализация активов по заниженной стоимости", заявляло АСВ.

В документах пояснялось, что Ертаевы являются гражданами иностранного государства. Жомарт Ертаев находится под арестом в Казахстане, Нургуль Ертаева объявлена в розыск на территории Республики Казахстан и, по данным средств массовой информации, скрывается в Великобритании. Пархоменко привлечен в качестве обвиняемого в совершении уголовного преступления, с декабря 2020 года объявлен в розыск. Рябчевская не обеспечивает представительство на судебных заседаниях. Кроме того, в отношении нескольких ответчиков инициированы дела о банкротстве.

Заявление АСВ о привлечении к субсидиарной ответственности 12 человек и двух компаний, а также взыскании с них 6 млрд рублей поступило в суд в апреле 2021 года.

Арбитражный суд Московского округа в сентябре 2022 года оставил в силе принятый по заявлению АСВ арест имущества ответчиков на сумму иска.

Банк России 17 апреля 2019 года отозвал лицензию у Тройка-Д банка.

По данным регулятора, банк допускал нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кредитная организация также занижала величину необходимых к формированию резервов.

Банк России также аннулировал лицензию банка на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Арбитражный суд Москвы 3 июля 2019 года по заявлению ЦБ РФ признал банкротом Тройка-Д банк. Суд открыл конкурсное производство в отношении должника и утвердил конкурсным управляющим ГК "АСВ".

Выступая тогда на заседании, представитель ЦБ сообщила, что на дату отзыва лицензии (17 апреля 2019 года) активы банка составляли 4,17 млрд рублей, в то время как обязательства банка равнялись 8,97 млрд рублей. Таким образом, сказала она, дефицит средств достиг 4,8 млрд рублей.

Согласно сайту банка, Тройка-Д банк работал под товарным знаком "АЛМА банк".

Тройка-Д банк по итогам 2018 года занимал 188-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

АСВ Банк России Юрий Кобаладзе
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В правоохранительных органах сообщили о задержании замминистра энергетики Мочальникова

В правоохранительных органах сообщили о задержании замминистра энергетики Мочальникова

Журналисты узнали о переговорах Auchan о продаже бизнеса в России

Ранивший мурманского губернатора получил 13 лет колонии

В России заблокированы 197 VPN-сервисов

В России заблокированы 197 VPN-сервисов

Источник сообщил о задержании экс-замминистра энергетики Яновского

Путин заявил, что Украину используют для создания критических угроз для РФ

Путин заявил, что Украину используют для создания критических угроз для РФ

МЭШ не подвергалась взломам хакеров, исправляющих оценки школьников на пятерки

МЭШ не подвергалась взломам хакеров, исправляющих оценки школьников на пятерки

В РСТ рассказали, как избежать проблем со старыми долларовыми купюрами на отдыхе

В РСТ рассказали, как избежать проблем со старыми долларовыми купюрами на отдыхе

Дума ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и КНДР

Автоматика отключила часть плавучей атомной электростанции на Чукотке

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });