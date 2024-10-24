В Казани началась встреча Алиева и Пашиняна

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян проводят в четверг двустороннюю встречу в Казани.

"В Казани в ходе заседания формата Аутрич/БРИКС+ XVI Саммита БРИКС началась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна", - сообщила пресс-служба президента Азербайджана.

Соответствующую информацию предоставили и в пресс-службе правительства Армении.

"В Казани в рамках 16-го саммита БРИКС проходит встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева", - заявили в пресс-службе кабинета министров.