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Госдума приняла в I чтении проект бюджета Социального фонда на 2025-2027 гг.

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в четверг приняла в первом чтении проект бюджета Фонда пенсионного и социального страхования РФ на 2025 г. и на плановый период 2026 и 2027 гг.

Законопроект (№727321-8) был внесен в парламент 30 сентября.

Доходы фонда в 2025 г. составят 16 трлн 623,91 млрд руб., в 2026 г. – 18 трлн 593,5 млрд руб., в 2027 г. – 19 трлн 763,94 млрд руб.

Единая предельная величина базы для исчисления страховых взносов на ОПС определена исходя из прогнозного размера среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций на 2025 г. в размере 99 тыс. 952 руб., на 2026 г. – 110 тыс. 169 руб., на 2027 г. – 119 тыс. 296 руб.

Расходы фонда в 2025 г. составят 16 трлн 993,43 млрд руб., в 2026 г. – 18 трлн 273,55 млрд руб., в 2027 г. – 19 трлн 425,6 млрд руб.

Таким образом, в 2025 г. фонд столкнется с дефицитом в размере 369,52 млрд руб. В 2026 и 2027 годах ситуация будет улучшаться: в 2026 г. ожидается профицит в размере 319,95 млрд руб., а в 2027 г. – 338,34 млрд руб.

Общая сумма межбюджетных трансфертов из федерального бюджета для передачи в бюджет фонда составит 4 трлн 022,27 млрд руб. в 2025 г., 4 трлн 690,0 млрд руб. в 2026 г. и 4 трлн 659,16 млрд руб. в 2027 г.

Предусмотрена индексация: социальных пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению с 1 апреля на 14,75% (в 2026 г. - на 4,5%, в 2027 г. - на 4%); страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней с 1 января на 7,3% (в 2026 г. - с 1 февраля на 4,5%, с 1 апреля на 5,5%, в 2027 г. - с 1 февраля на 4,0%, с 1 апреля на 4,1%).

Средний размер страховой пенсии по старости на конец 2024 г. составит 22 тыс. 375,95 руб., на конец 2025 г. – 24 059,12 руб.

Расходы на выплату материнского (семейного) капитала предусмотрены в 2025 г. в сумме 536,71 млрд руб. исходя из ожидаемого количества обращений - 1 млн 357,65 тыс. человек, в 2026 г. – 574,95 млрд руб. (1 млн 370,47 тыс. человек), в 2027 г. – 612,04 млрд руб. (1 млн 388,52 тыс. человек).

Размер материнского капитала определен исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год в 2025 г. - 7,3%, в 2026 г. - 4,5%, в 2027 г. - 4% и составит:

- при условии, что право на дополнительные меры государственной поддержки возникло до 31 декабря 2019 г. включительно, а также в случае рождения (усыновления) первого ребенка начиная с 1 января 2020 г., в 2025 г. - 676 398,58 руб., в 2026 г. - 706 836,52 руб., в 2027 г. - 735 109,98 руб.;

- в случае рождения (усыновления) второго ребенка начиная с 1 января 2020 г., а также в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2020 г. при условии, что ранее право на дополнительные меры государственной поддержки не возникло, в 2025 г. - 893 835,55 руб., в 2026 г. - 934 058,15 руб., в 2027 г. - 971 420,48 руб.

Госдума
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