Деятельность кондитерской фабрики "Сокол" приостановлена

Роспотребнадзор проводит проверку предприятия

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор проводит проверку кондитерской фабрики "Сокол", выпускавшей зефир для ряда торговых сетей, после выявления многочисленных нарушений санитарных норм и правил; производство приостановлено, сообщило ведомство журналистам в четверг.

"Управлением Роспотребнадзора по Московской области проводится проверка в отношении производителя ООО "Кондитерская фабрика "Сокол" (ООО "КФС"), где производился зефир "Классический" без сахара из сети супермаркетов "ВкусВилл" и зефир "Жизель". Торговые сети "ВкусВилл", ООО "Лента", X5RG, реализовывавшие зефир производства ООО "КФС", сообщили о приостановке реализации продукции", - заявили в ведомстве.

Роспотребнадзор отмечает, что во время проверки специалистами ведомства был произведен отбор проб готовой продукции и сырья, горячей и холодной воды, а также смывов для лабораторных исследований выпускаемой продукции, в том числе на микробиологические показатели. Кроме того, проводится экспертиза маркировки продукции.

"При осмотре выявлены многочисленные нарушения санитарных норм и правил, в том числе неудовлетворительное содержание производственных помещений, технологического оборудования, нарушение условий хранения, не в полной мере контролируется закладка сырья. В ходе проверки установлено отсутствие подтверждения сроков годности на продукцию", - поясняет ведомство.

"В настоящее время деятельность ООО "КФС" приостановлена на основании протокола о временном запрете деятельности по ст. 6.4 КоАП РФ, документы переданы в суд для административного приостановления деятельности. По предписанию управления Роспотребнадзора по Московской области предприятием прекращено действие деклараций о соответствии на данную продукцию", - подчеркнули в службе.

Как напоминает Роспотребнадхор, в 2021 году во время проведения плановой проверки на предприятии также были выявлены нарушения санитарного законодательства.