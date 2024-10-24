В Херсонской области в результате взрыва БПЛА пострадали два человека

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - В селе Тавричанка Херсонской области беспилотник взорвался рядом с детским садом "Ромашка", ранены двое взрослых, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Губернатор уточнил, что дети не пострадали, поскольку в этот момент находились в помещении. Жизни раненых ничего не угрожает, им оказали помощь в амбулатории. Детей эвакуировали.

Еще один человек пострадал в селе Новые Лагеря в результате обстрела, добавил Сальдо.