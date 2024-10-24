Поиск

В Херсонской области в результате взрыва БПЛА пострадали два человека

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - В селе Тавричанка Херсонской области беспилотник взорвался рядом с детским садом "Ромашка", ранены двое взрослых, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Губернатор уточнил, что дети не пострадали, поскольку в этот момент находились в помещении. Жизни раненых ничего не угрожает, им оказали помощь в амбулатории. Детей эвакуировали.

Еще один человек пострадал в селе Новые Лагеря в результате обстрела, добавил Сальдо.

Владимир Сальдо Херсонская область Тавричанка
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Замначальника московского метрополитена арестован по делу о взятке

Путин выступает за мирные переговоры с Украиной, но считает, что Киев их не хочет

Путин выступает за мирные переговоры с Украиной, но считает, что Киев их не хочет

Путин подтвердил наличие в договоре с КНДР статьи об оказании военной помощи

Путин подтвердил наличие в договоре с КНДР статьи об оказании военной помощи

Журналист из Румынии заочно арестован в РФ за незаконное пересечение госграницы

Деятельность кондитерской фабрики "Сокол" приостановлена

Деятельность кондитерской фабрики "Сокол" приостановлена

"Сканер безопасности" выявил более 26 тыс. критических уязвимостей в рунете

Француз Демон, воевавший в рядах ВСУ, заочно приговорен в РФ к 14 годам колонии

В правоохранительных органах сообщили о задержании замминистра энергетики Мочальникова

В правоохранительных органах сообщили о задержании замминистра энергетики Мочальникова

Журналисты узнали о переговорах Auchan о продаже бизнеса в России

Журналисты узнали о переговорах Auchan о продаже бизнеса в России

Ранивший мурманского губернатора получил 13 лет колонии

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });