Замначальника московского метрополитена арестован по делу о взятке

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Басманный суд до 22 декабря арестовал первого замначальника ГУП "Московский метрополитен" Дмитрия Дощатова. Об этом сообщили в суде.

Ему вменяют получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Если вина Дощатова будет доказана, ему грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.

В суде не уточнили суть обвинения. Комментариев от следствия также не поступало.

По данным "Коммерсанта", Дощатову в качестве взятки был передан автомобиль Toyota RAV4. За это он должен был нивелировать проблемы невыполненного контракта на 3 млрд рублей. Как утверждает издание, работы были выполнены только на 1 млрд рублей, а остальная сумма похищена.