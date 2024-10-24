Поиск

Замначальника московского метрополитена арестован по делу о взятке

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Басманный суд до 22 декабря арестовал первого замначальника ГУП "Московский метрополитен" Дмитрия Дощатова. Об этом сообщили в суде.

Ему вменяют получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Если вина Дощатова будет доказана, ему грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.

В суде не уточнили суть обвинения. Комментариев от следствия также не поступало.

По данным "Коммерсанта", Дощатову в качестве взятки был передан автомобиль Toyota RAV4. За это он должен был нивелировать проблемы невыполненного контракта на 3 млрд рублей. Как утверждает издание, работы были выполнены только на 1 млрд рублей, а остальная сумма похищена.

Московский метрополитен Toyota Басманный суд Москва Дмитрий Дощатов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Челябинской области произошли волнения после убийства таксистки

Участник нападения на Дагестан в 1999 году получил 13 лет колонии

В Чечне сотрудник Росгвардии погиб в результате нападения неизвестных

Минэнерго подтвердило, что с сотрудниками ведомства проходят следственные действия

Минэнерго подтвердило, что с сотрудниками ведомства проходят следственные действия

Что произошло за день: четверг, 24 октября

Путин выступает за мирные переговоры с Украиной, но считает, что Киев их не хочет

Путин выступает за мирные переговоры с Украиной, но считает, что Киев их не хочет

Путин подтвердил наличие в договоре с КНДР статьи об оказании военной помощи

Путин подтвердил наличие в договоре с КНДР статьи об оказании военной помощи

Журналист из Румынии заочно арестован в РФ за незаконное пересечение госграницы

Деятельность кондитерской фабрики "Сокол" приостановлена

Деятельность кондитерской фабрики "Сокол" приостановлена

"Сканер безопасности" выявил более 26 тыс. критических уязвимостей в рунете

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });