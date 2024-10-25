Вучич заверил, что Сербия не будет вводить антироссийские санкции в чужих интересах

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Сербия не намерена вводить санкции против России, Белград всегда будет проводить собственную политику, заявил в четверг сербский президент Александр Вучич.

"Мы не будем вводить санкции, когда кто-либо этого захочет", - сказал Вучич на торжествах по случаю 16-летия Сербской прогрессивной партии, одним из основателей которой он является.

Глава государства пообещал, что Сербия останется на европейском пути, отметив, что движение в этом направлении идет небыстро.

"Да, все идет медленно. И всякий раз, когда вы думаете, что это из-за правовой системы, верховенства закона или я не знаю чего, я скажу вам, что это не так. Если бы мы признали независимость Косово и ввели санкции против России, мы завтра, немедленно, стали бы членами ЕС", - сказал президент Сербии, уточнив, что произошло бы это после какой-нибудь чрезвычайной процедуры. "Мы бы стали лучшей страной в мире", - добавил он.

"Сербия сохранит отношения с Россией, с Китаем, другими дружественными странами, но будет проводить сербскую политику, единственная цель которой - сохранить и защитить Сербию", - пообещал Вучич.