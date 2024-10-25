Как использовать ядерное оружие: версии экспертов

В ИМЭМО состоялся круглый стол, посвященный ядерной доктрине и международной безопасности

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - В Институте мировой экономики и международных отношений им. Е. М. Примакова состоялось заседание круглого стола на тему "Актуальные проблемы международной безопасности".

О ходе дискуссии сообщает наш специальный корреспондент Вячеслав Терехов.

Два взгляда

Корр.: За большим квадратным столом ведущие специалисты в своих областях обсуждали вопросы стратегической стабильности, европейской безопасности и обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке. Дискуссию открыл руководитель Центра международной безопасности института, по инициативе которого и происходило заседание, академик РАН Алексей Арбатов.

Его доклад назывался "Ядерные доктрины и стратегическая стабильность". Он отметил, что в последние год-два в нашей стране по вопросу ядерной доктрины выявилось несколько основных точек зрения.

Арбатов: Одна школа продвигает идею более оперативного использования ядерного оружия в политике и даже в войне. Ее сторонники утверждают, что, к сожалению, страх перед ядерным оружием в последнее время ушел из международной жизни, и ядерное сдерживание перестало действовать. Поэтому наша страна встречается с проблемами в проведении специальной военной операции на Украине. Они допускают возможность поддержать эту операцию использованием нашего ядерного оружия. Прежде всего, имеется в виду, конечно, не прямое использование, а использование в рамках ядерного сдерживания.

Корр.: Докладчик пояснил далее, что под понятием "ядерное сдерживание" имеется в виду "угроза применения ядерного оружия для предотвращения каких-то нежелательных событий и явлений за рубежом". Именно эту угрозу и предлагается активнее использовать для того, чтобы "подействовать на Украину и поддерживающие ее страны Запада, чтобы убавить активность военных действий Украины и помощь ей извне. Но если это не поможет, как утверждают сторонники этой идеи, то угроза должна быть подкреплена реальным применением ядерного оружия – иначе ядерное сдерживание окажется пустым блефом".

Арбатов: Правда, приверженцы этой линии позволяют себе большую свободу импровизации, и зачастую даже не понять, как они предлагают ядерное оружие применить, - то ли по Украине, то ли по соседним странам НАТО или по другим, даже ведущим державам НАТО. То они говорят о нанесении демонстративного единичного удара, то о групповом ударе с военной целью. Но все-таки до стратегических вооружений они не доходят. Прежде всего, речь идет о тактическом ядерном оружии, то есть о таком небольшом, "миниатюрном" ядерном оружии, сравнимом с тем, которое смело с лица Земли Хиросиму в 1945 году.

Корр.: Другая школа, по словам руководителя Центра, исходит из того, что ядерное оружие - это "крайняя мера и крайнее средство, имеющееся у государства для отражения самых больших угроз, которые могут возникнуть". Он пояснил это ссылкой на военную доктрину России, где сказано, что ядерное оружие может применяться только в ответ на ядерное нападение или в ответ на агрессию с использованием обычных вооружений, которая ставит под угрозу само существование государства. То есть не для того, чтобы "успешнее развивать ту или иную военную операцию где-либо, а для того, чтобы предотвратить угрозу самому существованию государства".

Именно вокруг этого, сказал он, "идут споры все это время и нарастает давление в пользу пересмотра нашей ядерной доктрины".

Белоруссию готовы защищать, а других членов ОДКБ?

Корр.: Академик Арбатов затем остановился на внесенных недавно трех поправках в нашу ядерную доктрину. Одна из них распространяла российское ядерное сдерживание на Белоруссию. Он считает, что в этом "ничего сверхъестественного нет", потому что США распространяют такую ядерную гарантию на 31 страну НАТО и не только в ответ на ядерную агрессию, но и против нападения с обычными вооружениями.

Но при этом он выразил удивление, во-первых, тем что такая защита распространена на Белоруссию только сейчас и, во вторых, что такой защиты не предложено для других наших союзников по ОДКБ ?

Арбатов: Может быть, и другие наши союзники по ОДКБ тоже заслуживают, чтобы их так же прикрыли, хотя бы для того, чтобы они чувствовали себя спокойно. Иначе получается некое неравенство - в Организации договора о коллективной безопасности все равны, а значит все могут рассчитывать на защиту со стороны России и на ее ядерные гарантии в случае угрозы извне, даже без использования ядерного оружия агрессором.

Корр.: Во второй поправке говорится, что даже если неядерное государство нападет на Россию во взаимодействии с ядерным государством, то Россия будет рассматривать вопрос о применении ядерного оружия, и против этого неядерного государства, и против тех государств, которые его поддерживают. Он напомнил, что еще в 1995 году в ООН обсуждался этот вопрос в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия. В результате, "поскольку ядерные государства очень трепетно относятся к своей ядерной стратегии", был сделан целый ряд исключений из обязательств о ненападении на неядерные государства.

Арбатов: Одно исключение гласило, что если неядерное государство проводит агрессию в отношении ядерного государства - члена Договора при поддержке ядерного государства или во взаимодействии с ним, или в союзе с ним, то оно тоже может стать объектом первого ядерного удара! В обновленной доктрине РФ это условие уточняется, очевидно, имея в виду Украину.

И еще одна новация в доктрине: было сказано, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие, если будет получена достоверная информация о массовом запуске стратегической или тактической авиации, крылатых ракет, беспилотников, гиперзвуковых ракет. Это уточнение существенное.

Оно опирается на одно из положений текущей военной доктрины, где сказано о применении ядерного оружия при неядерной агрессии, несущей угрозу самому существованию российского государства. При этом, в отличие от предложения той школы, которая настаивает на активном применении ядерного оружия, было сказано, что, во-первых, это не просто для более эффективного осуществления какой-либо нашей военной операции, а в ответ на агрессию, пусть и без использования ядерного оружия, но с массовым запуском ракет, самолетов и беспилотников с обычными боеприпасами. Это подразумевает массированный удар, который, по определению, будет направлен на важнейшие административные, экономические и военные объекты нашей страны и тем самым поставит под угрозу жизнеспособность государства. А здесь было уточнение - с учетом проявления новых технологий.

Красивое слово, но серьезное понятие!

Корр.: В завершении выступления руководитель Центра международной безопасности сказал, что по его мнению обсуждение вопросов, связанных с ядерной доктриной, не закончено, и будут новые предложения и, может быть, даже новые поправки.

Судя по активному обсуждению, предложений о новых поправках в ядерную доктрину у ученых немало. В частности, и по уточнению отдельных понятий при обсуждении вопросов ядерной доктрины. Было даже предложение уточнить что имеется в виду под термином "средства воздушно-космического нападения". Это что такое? Ракеты средней и межконтинентальной дальности относятся к этому понятию?

Арбатов: Это красивый термин, которое внушает трепет. У нас издавна ведется дискуссия в специальных журналах о средствах воздушно-космического нападения. Об ответе на нападение стратегических баллистических ядерных ракет противника и других ядерных средств давно сказано в наших доктринальных документах. Новизна поправок в том, что теперь речь идет об ответно-встречном ударе в случае нападения с применением аэродинамических носителей обычных боеприпасов. При этом во всех перечисленных в обновленной доктрине средствах "космического" столько же, сколько в моем автомобиле, который пользуется навигационной системой GPS или ГЛОНАСС.

В отличие от баллистических ракет, ни крылатые ракеты, ни самолеты тактической и стратегической авиации, ни тем более беспилотники не поднимаются в космическое пространство, хотя активно пользуются связью, навигацией, разведкой, целеуказанием, которые им предоставляется космическими аппаратами.

Аналитиков подвел "примитивный марксизм"

Корр.: Приходится исходить все из того же положения, что "нельзя объять необъятное", а посему я остановлюсь только на некоторых, как мне показалось, очень важных выводах ученых для понимания сложности современного мира. И еще одно условие придется соблюдать: ссылки на выступления возможны, но авторы остаются в положении инкогнито. Впрочем, это условие ставится достаточно часто на относительно закрытых "круглых столах".

Один из участников дискуссии высказал опасения, а скорее даже предупредил о том, что "главные события в новой гонке вооружений еще впереди".

"В частности, потому, что мы приближаемся к очень серьезному расширению размещения ракет в Европе. Решения об этом уже приняты и программы запущены. Но главное, в том, что даже если мы постараемся, а пока это не происходит, договориться хотя бы об ограничении, даже не о ликвидации этих ракет, а об ограничении, то ракеты все-таки будут размещаться. К тому же, все это происходит в условиях полного отсутствия каких-либо договорных рамок. И никакого разговора о контроле над вооружениями, к сожалению, нам в ближайшее время ожидать не приходится", - сказал он.

При этом прозвучало одно интересное замечание о теоретическом просчете многих участников дискуссий по определению возможных действий западных стран в Европе в ответ на нашу спецоперацию. Просчет, по мнению автора, состоял в подходе к анализу возможных действий Запада на основе, как он сказал, "примитивного марксизма". Думали, что "Запад никогда не наступит на источник собственной прибыли: они от нас получают бесперебойно газ и нефть, и потому все они заинтересованы в сотрудничестве. Значит, исходя из теории марксизма, западные политики ничего не сделают против интересов своего монополистического капитала.

Оказалось - не совсем так, и я бы даже сказал - совсем не так. Запад очень быстро объединился и начал вырабатывать методы экономического давления на Россию и усиления Украины в военном плане. К сожалению, мы наблюдаем там процесс эскалации, который пока не останавливается".

Мир гораздо сложнее, чем это представляется из Европы

Корр.: Участники дискуссии, естественно, не обошли вниманием и положение на Ближнем Востоке. Был дан исторический экскурс в израильско-палестинские отношения с выводом о том, что продолжение войны между ними - это "путь в никуда".

Особо затронули проблему Ирана, а точнее, возможности появления ядерного оружия в Иране. По мнению выступавшего, "это означало бы начало полного краха ДНЯО, потому что "осколки" от этого договора разлетятся во все стороны. Это будет основанием для появления ядерного оружия во многих других странах мира".

Это был один из взглядов на мир вне Европы. Согласно другому, противостояние России и Украины, России и НАТО, видится как "региональный конфликт" по сравнению с попыткой США из 10-12 стран Восточной Азии, Северо-Восточной, и Юго-Восточной, таких как Вьетнам, Таиланд, Тайвань, Малайзия, Филиппины, Индонезия, "создать что-то вроде антикитайского альянса".

"При этом создается впечатление, что все это будет происходить независимо от желания стран региона, хотя они этого однозначно не хотят, потому что большинство из них имеют очень развитые экономические отношения с Китаем. В таких условиях, им конечно хочется кивнуть Вашингтону, но одновременно с этим "кивком", они не готовы прервать или поставить под вопрос свои тесные экономические связи с Пекином", - такие слова прозвучали в ходе дискуссии.

Индия и Пакистан поменяли политическую ориентацию?

Особый взгляд у выступавших и на позицию Индии. "С советских времен у многих исследователей и политиков ощущение, что Индия "наша", а Пакистан – "американский". Но сейчас происходит переориентация ровно в противоположном направлении. Индия ведет серьезнейшую политическую переориентацию, в том числе и военную, на Америку, а Пакистан ищет пути взаимодействия с Россией. Совершенно однозначно Индия переориентирует свои не только политические, но и военные возможности против Китая, строит новую базу подводных лодок на восточной стороне полуострова, где она бесполезная в отношениях с Пакистаном, но пригодится в военно-морском балансе с Китаем".

Что касается отношений России и Китая, то автор считает, что "формальный, военный союз между Россией и Китаем неприемлем ни для Москвы, ни для Пекина. Китай не готов втягиваться в конфронтацию вокруг Украины, а Россия не готова втягиваться в проблемы вокруг Тайваня". Выступавший убежден, что "поворот России на Восток по-настоящему пока не произошел, но, учитывая негативные перспективы долгосрочного раздора с западными странами, такой поворот необходим".

Эпилог

Закончить отчет о круглом столе я хочу с той же темы, с которой начал: о ядерной доктрине России. Во время дискуссии прозвучало множество предложений о необходимости в окончательном варианте доктрины уточнить положения о наступательном потенциале противника и о его действиях, которые делают необходимым с нашей стороны применение ядерного оружия. Это были бы своего рода "красные линии" через которые противник не должен переступать. При этом часть участников считает, что публиковать такой текст нельзя и надо оставить потенциального противника в состоянии неведения.

Однако другие выступавшие, и в том числе академик А. Арбатов, убеждены в необходимости публикации текста, конечно, за вычетом секретных оперативных и технических положений. Сдерживание, в том числе ядерное, нужно для того, чтобы предотвратить нежелательные действия вероятного противника, а не удивить его в ходе реальной войны. Секретные "красные линии" будут иметь значение только для нас самих, что лишает смысла само понятие. В таком случае, они будут пересекаться постоянно, оправдываясь тем, что они неизвестны.