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Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" начал схождение с орбиты для приводнения

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon после 34-часового автономного полета, последовавшего за расстыковкой накануне с Международной космической станцией (МКС), в пятницу начал схождение с орбиты для предстоящего приводнения в Мексиканском заливе, сообщило NASA.

После сброса грузового отсека на Crew Dragon были включены двигатели на торможение для вхождения в атмосферу Земли.

Вслед за схождением с орбиты и затем раскрытием всех парашютов посадочная капсула корабля в 03:29 по времени Восточного побережья США (в 10:29 по Москве) совершит мягкое приводнение у западного побережья штата Флорида вблизи города Пенсакола.

В районе приводнения находится поисково-спасательное судно компании SpaceX, которое поднимет капсулу из воды на свой борт с помощью гидравлического подъемного устройства, после чего из Crew Dragon будет извлечен его экипаж.

В рамках завершения миссии Crew-8, которая продолжалась на орбите семь с половиной месяцев, на Землю вернутся космонавт "Роскосмоса" Александр Гребенкин и астронавты NASA Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Дженнет Эппс.

После отбытия корабля на станции продолжают работать космонавты "Роскосмоса" Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов, астронавты NASA Ник Хейг, Дон Петтит, Бутч Уилмор и Суни Уильямс.

NASA Crew Dragon МКС Роскосмос США
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