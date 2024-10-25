Минобороны заявило об отражении пяти новых контратак ВСУ на курском направлении

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Войска группировки "Север" на курском направлении предотвратили попытку ВСУ прорваться через границу в направлении населенного пункта Новый Путь, за сутки отражены пять контратак противника, сообщает министерство обороны РФ в пятницу.

"Предотвращена попытка ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенного пункта Новый Путь. Потери противника составили около 15 человек личного состава убитыми и ранеными, уничтожены две боевые бронированные машины. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен", - сказано в сообщении.

Подразделениями группировки за сутки отражены пять контратак противника, говорится в сводке.

По данным Минобороны, при попытках контратаковать в направлении населенных пунктов Александрия, Новоивановка и Плёхово ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными, уничтожены танк, две боевые бронированные машины и автомобиль. Три военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Ведомство сообщает, что "подразделения группировки войск "Север" продолжили ведение наступательных действий".

В ходе этих наступательных действий нанесено поражение формированиям девяти украинских бригад в районах населённых пунктов Дарьино, Зелёный Шлях, Нижний Клин, Новоивановка и Плёхово, сообщает Минобороны России.

Войска РФ в течение суток нанесли удары по украинским формированиям в районе 21 населенного пункта Курской области.

"Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 21-й, 22-й, 41-й, 47-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ и 17-й бригады Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Бондаревка, Викторовка, Гоголевка, Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Казачья Локня, Колмаков, Лебедевка, Локня, Мартыновка, Махновка, Мирный, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Новый Путь, Олешня, Плёхово, Свердликово и Черкасское Поречное", - говорится в сообщении.

По информации министерства, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска ударили по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад, а также 103-й, 107-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Басовка, Великая Писаревка, Журавка, Мирополье, Павловка, Шалыгино.

"За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих, уничтожены десять единиц бронетехники, в том числе танк, бронетранспортер и восемь боевых бронированных машин, а также три артиллерийских орудия, пять минометов, три автомобиля и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ заявили, что четыре военнослужащих ВСУ сдались в плен.

"Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 26 550 военнослужащих, 177 танков, 93 боевые машины пехоты, 105 бронетранспортеров, 1 003 боевых бронированных машины, 686 автомобилей, 229 артиллерийских орудий, 38 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе девять HIMARS и шесть MLRS производства США, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов", - сказали военные.

По информации министерства, также уничтожены пять транспортно-заряжающих машин, 57 станций радиоэлектронной борьбы, 11 радиолокационных станций (РЛС) контрбатарейной борьбы, три РЛС противовоздушной обороны, 22 единицы инженерной и другой техники.