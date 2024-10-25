Клиенты ВТБ столкнулись с проблемами в работе онлайн-сервисов банка
Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Клиенты ВТБ испытывают проблемы в работе-онлайн сервисов банка.
Согласно данным сайта Downdetector, клиенты ВТБ стали испытывать сложности при использовании онлайн-сервисов кредитной организации примерно с 13:00 по Москве. У ряда клиентов не работает онлайн-банк или не проходят переводы.
В колл-центре ВТБ сообщили, что в настоящий момент проведение переводов и платежей в ВТБ Онлайн временно ограничено. Банк постарается восстановить работу сервисов в течение часа.
"Интерфакс" направил запрос в ВТБ.