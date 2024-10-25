Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ впервые с июня 2023 г. составит 2,9 тыс. руб.

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ, больше года державшаяся на нуле, в ноябре составит 2 891,1 рубля за тонну.

Пошлина была нулевой с июня 2023 года.

Пошлина на подсолнечный шрот повысится до 3 422,4 рубля с 2 927,6 рубля в октябре.

Расчет пошлин представил Минсельхоз.

Индикативные цены, исходя из которых рассчитаны пошлины, составили: на масло - $897 за тонну ($862,2 месяц назад), на шрот - $215 ($217,4).

Базовая цена для расчета пошлины на шрот с 1 сентября 2023 года была повышена на 2 тыс. рублей, до 15 875 рублей за тонну, для расчета пошлины на масло - не изменилась и составляет 82 500 рублей за тонну.

Пошлины на масло и шрот рассчитываются в рублях с июля 2022 года. Размер пошлины на подсолнечное масло составляет 70% от разницы между базовой ценой (82 500 рублей за тонну) и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц). Экспортная пошлина на подсолнечный шрот рассчитывается по формуле как разница между индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц) и базовой ценой (15 875 рублей за тонну), умноженная на величину корректирующего коэффициента (0,7).

В августе 2024 года эти пошлины были продлены сразу на два года - до 1 сентября 2026 года.