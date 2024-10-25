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Минцифры не обсуждает введение налоговых льгот для пентестеров

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Возможность предоставления налоговых льгот, предусмотренных для IT-компаний, организациям в области пентеста (тестирование IT-систем компаний для повышения их защищенности), не обсуждается, у таких компаний и так есть льготы, сообщил журналистам глава Минцифры Максут Шадаев.

"Пока нет (не обсуждается - ИФ), потому что в основном такие компании, они относятся к IT отрасли, они уже имеют льготы все необходимые", - сказал он.

При этом, по его словам, обсуждаются вопросы, касающиеся легализации "белого хакерства". "Да, там есть определенные пробелы, которые волнуют тех, кто занимается легально такой работой и участвует в bug bounty (поиск уязвимостей в IT-системах - ИФ), участвует в пентестах. Чтобы их действия не классифицировались по соответствующим статьям, мы должны легализовать такую деятельность", - подчеркнул министр.

Он добавил, что обсуждается, как правильно это оформить, но не налоговые льготы.

Ранее "Коммерсантъ" писал со ссылкой на источники на рынке кибербезопасности и профильных юристов, что ФНС и Минцифры обсуждают предоставление налоговых льгот, предусмотренных для IT-компаний, организациям в области пентеста.

Максут Шадаев Минцифры ФНС
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