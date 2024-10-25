Аэропорт Ижевска планируется открыть для международных полетов в конце 2025 года

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Аэропорт Ижевска планирует начать обслуживать международные полеты в декабре следующего года, сообщил его гендиректор Александр Синельников.

"Декабрь 2025 года – открытие международных полетов. Где будет возможность – ускоримся", - написал Синельников в своем телеграм-канале в пятницу.

Он уточнил, что проект международного пункта пропуска в настоящее время проходит согласование в государственных контрольных органах.

Гендиректор также сообщил, что срок открытия нового терминала аэропорта переносится на май 2025 года из-за задержки поставок генподрядчику металлических элементов кровли более чем на восемь месяцев.

Ранее сообщалось, что сдача нового аэровокзального комплекса в аэропорту Ижевска запланирована на четвертый квартал текущего года. Пропускная способность терминала составит 440 пассажиров в час, он будет обслуживать внутренние и международные рейсы.

АО "Аэропорт Ижевск" принадлежит Удмуртской Республике. В 2023 году пассажиропоток аэропорта составил 835,4 тыс. человек, на 27% превысив показатель 2022 года. В 2024 году аэропорт планирует обслужить не менее 1 млн пассажиров. В будущем аэропорт также ждет реконструкция и строительство взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, перрона и других объектов.