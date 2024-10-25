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Путин заявил о взятии противника в кольцо в Курской области

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Украинским военным, взятым в окружение в Курской области, ничего не удается сделать, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Общими усилиями они (военные РФ) создали достаточно надежное кольцо окружения. Сейчас сжимают это кольцо. Приступили к ликвидации этой группировки. По нашим примерным подсчетам, эта территория составляет примерно 6 на 15 км. Там находится около двух тысяч человек", - сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

"Предпринимаются попытки деблокировать эти окруженные подразделения. Они успеха не имеют. Наши бойцы надежно отражают все попытки контрнаступления. Мы понимаем, что военные действия - очень сложный процесс, многовекторный. На сегодня ничего противнику сделать не удается", - добавил он.

По слова президента, некоторые украинские военные сдаются в плен, в то время как их командиры скрывают попадание в окружение.

"Наши люди принимают пленных, гарантируют им жизнь, безопасность. Там абсолютно нормальное обращение. По показаниям этих пленных, управление войсками внутри этого анклава нарушено. Нарастает паника. Командиры, которые при первой попытке сдачи в плен расстреливают своих же военнослужащих, стараются скрывать от военнослужащих ВСУ, что они попали в окружение", - рассказал президент РФ.

Владимир Путин
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