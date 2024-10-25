WP впервые за 36 лет отказалась от поддержки кого-либо из кандидатов в президенты США

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Американская газета The Washington Post (WP) впервые за 36 лет не выступит в поддержку ни одного из кандидатов в президенты США и не будет выражать подобную поддержку в будущем, заявил в пятницу издатель WP Уильям Льюис.

"The Washington Post не будет поддерживать ни одного из кандидатов в президенты на грядущих выборах. Как и на любых будущих президентских выборах", - написал Льюис в разделе "Мнение".

"Мы понимаем, что это будет воспринято по-разному, в том числе как молчаливое одобрение одного из кандидатов, или как осуждение других, или как отказ от ответственности. Это неизбежно. Мы так не считаем. Мы считаем, что это соответствует ценностям, которые всегда отстаивала газета", - добавил он.

Он пояснил, что издание стремится "публиковать беспартийные новости и побуждающие к размышлениям статьи, которые помогут читателям сформировать собственное мнение".

В 2020 году WP в преддверии выборов поддержала кандидата от Демократической партии Джо Байдена, а в 2016 году - кандидата от демократов Хилари Клинтон. В обоих случаях кандидатом от республиканцев был Дональд Трамп.

Ранее газета Los Angeles Times отказалась от поддержки какого-либо кандидата на грядущих выборах, в результате чего ряд ведущих редакторов издания уволился в знак протеста.

Выборы президента США пройдут 5 ноября.