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Три БПЛА сбиты в Белгородской области

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о трех сбитых дронах в регионе.

"Три беспилотника ВСУ нанесли удары по территории нашего региона. Предварительно, пострадавших нет", - написал Гладков в своем телеграм-канале в пятницу.

По его информации, в Грайворонском муниципальном округе в селе Головчино в результате сброса взрывного устройства с БПЛА поврежден легковой автомобиль.

В селе Мокрая Орловка в результате удара беспилотника сгорел автомобиль. Также в селе Стригуны Борисовского района в результате падения дрона с последующей детонацией повреждены два частных домовладения и легковой автомобиль. Кроме того, произошло возгорание сухой травы, очаг возгорания оперативно потушен.

Хроника 24 февраля 2022 года – 25 октября 2024 годаВоенная операция на Украине
Вячеслав Гладков Белгородская область
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