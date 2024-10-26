В российской группировке "Днепр" сообщили об ударах по формированиям шести украинских бригад

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Группировка войск "Днепр" нанесла удары по формированиям шести украинских бригад, сообщил представитель группировки Роман Кодрян.

"Подразделения группировки нанесли поражение живой силе и технике формирований 31-й механизированной, 141-й пехотной бригад, 35-й бригады морской пехоты, 121-й, 126-й бригад территориальной обороны ВСУ и 23-й бригады национальной гвардии Украины в районах Малой Токмачки, Нестерянки, Львова, Никольского, Велетенского", - сказал Кодрян.

По его словам, артиллерией и барражирующими боеприпасами уничтожены три автомобиля, пушка "Гиацинт-Б" и гаубица Д-20, а также станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и полевой склад боеприпасов.

"Убитыми и ранеными противник потерял до 80 военнослужащих", - сообщил Кодрян.