17 украинских дронов сбили за ночь над четырьмя регионами РФ

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Средства противовоздушной обороны в ночь на субботу уничтожили 17 украинских беспилотников над Брянской, Белгородской, Курской и Орловской областями, сообщили в Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены семнадцать украинских БПЛА: восемь БПЛА - над территорией Брянской области, четыре - над территорией Белгородской, три - над территорией Курской и два - над территорией Орловской области", - говорится в сообщении.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении восьми беспилотников в небе над регионом.