В МИД РФ заявили о солидарности с Ливаном на фоне атак со стороны Израиля

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Россия выражает солидарность с руководством и народом Ливана, подвергшегося атаке со стороны Израиля, сообщает в субботу МИД РФ.

"Глубоко обеспокоены эскалацией насилия в Ливане. Поступают многочисленные сообщения о гибели мирных жителей в результате массированных неизбирательных ударов по жилым густонаселенным районам Бейрута и других ливанских городов со стороны израильских вооруженных сил. Среди убитых и раненых гражданских лиц - большое количество журналистов и сотрудников СМИ", - говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

"Приносим искренние соболезнования родственникам погибших журналистов, а также выражаем солидарность с руководством и народом Ливана, подвергшегося очередной вооруженной агрессии", - отмечается в комментарии.