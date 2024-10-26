Россия ответит на использование доходов от замороженных активов

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Россия ответит на принятое Евросоюзом решение о выделении Украине кредита за счет доходов от "замороженных" российских госактивов, сообщает сайт МИД РФ.

"Решительный ответ российской стороны на очередную попытку Евросоюза прикарманить доходы от "замороженных" активов Российской Федерации не заставит себя ждать", - говорится в ответе официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на вопрос СМИ, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

23 октября Совет ЕС окончательно утвердил решение о выделении Киеву дополнительного кредита на сумму до 35 млрд евро в рамках договоренности Группы семи о предоставлении Украине в общей сложности $50 млрд с покрытием за счет доходов от "замороженных" российских госактивов.