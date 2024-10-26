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Рязанские власти опровергли информацию о возгорании на НПЗ

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Опергруппа Рязанской области в субботу в своем телеграмм-канале опровергла появившуюся в ряде СМИ информацию о возгорании на Рязанском нефтеперерабатывающем заводе.

"На рязанском НПЗ все в порядке. Не бойтесь факелов, это часть технологического процесса. Сообщения в ряде СМИ о возгорании там - чистый фейк", - говорится в сообщении.

Опергруппа сообщила, что в субботу в Московском районе Рязани проводились учения.

"Сегодня с 17 до 18 часов в Московском районе областного центра проводилась отработка учебной воздушной тревоги с использованием сирены. Происшествий нет", - отметила опергруппа.

Рязанская область
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