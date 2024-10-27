Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль Измайловки в ДНР

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Российские военные установили контроль над селом Измайловка в ДНР, заявили в Минобороны РФ в воскресенье.

"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Измайловка Донецкой народной республики", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, группировка нанесла поражение живой силе и технике 95-й десантно-штурмовой, 114-й механизированной, 46-й аэромобильной бригад ВСУ, 109-й и 122-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Сухая Балка, Розовка, Дзержинск, Дружба, Вишневое и Заря (ДНР).

"Отражены 11 контратак формирований 23-й, 53-й, 93-й, 100-й, 110-й механизированных, 144-й пехотной, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад, 425-го штурмового батальона ВСУ, 37-й бригады морской пехоты и 12-й бригады Нацгвардии", - сказано в сообщении.

По информации Минобороны, украинская армия потеряла на этом участке фронта до 600 военнослужащих, танк, два бронетранспортера Viking шведского производства, боевую машину пехоты, четыре автомобиля, семь гаубиц и противотанковую пушку "Рапира".

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 43-й, 60-й, 66-й, 92-й механизированных, 68-й егерской, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 115-й бригады теробороны и 27-й бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Петропавловка, Новоосиново, Берестовое, Песчаное, Колесниковка, Загрызово Харьковской области, Надия, Новоегоровка Луганской народной республики, Терны Донецкой народной республики и Серебрянского лесничества", - заявили в российском военном ведомстве.

Там сообщили, что группировка отразила четыре контратаки штурмовых групп 28-й и 67-й механизированных бригад ВСУ.

На этом участке армия Украины потеряла до 500 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, три пикапа, четыре гаубицы. Также были уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Мандат М" и склад боеприпасов, сообщили военные.

"Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной, 3-й, 5-й танковых, 143-й пехотной, 24-й, 28-й, 30-й, 54-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой, 5-й штурмовой бригад ВСУ и 18-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Предтечено, Белая Гора, Успеновка, Зализнянское, Кирово, Часов Яр, Курахово, Стародубовка, Андреевка, Елизаветовка и Константиновка Донецкой народной республики. Отразили контратаку подразделений 33-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сообщении министерства обороны.

Потери украинских сил в зоне действий группировки, по данным российских военных, составили до 720 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, 11 автомобилей, девять гаубиц.

"Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", тактический радиолокационный комплекс ieMHR израильского производства и три полевых склада боеприпасов", - сообщило Минобороны.

"Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 21-й бригады Нацгвардии и 48-го штурмового батальона теробороны в районах населенных пунктов Макаровка и Октябрь Донецкой народной республики. Отражена контратака штурмовой группы 58-й мотопехотной бригады ВСУ", - сообщили в ведомстве.

Потери армии Украины в зоне ответственности группировки составили до 140 военнослужащих, танк, бронетранспортер М113 производства США, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, три гаубицы и две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н". Также уничтожен склад боеприпасов ВСУ, информирует министерство.

По данным военных, подразделения "Северной" группировки на харьковском направлении нанесли поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 105-й, 113-й и 116-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Меловое, Волчанск и Терновая (Харьковская область).

Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, три автомобиля и две гаубицы, сообщили в Минобороны.

По его информации, подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, 117-й, 124-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Жеребянки, Новоданиловка Запорожской области, Антоновка, Токаревка и Львово Херсонской области.

По словам военных, потери ВСУ здесь составили свыше 80 военнослужащих, два автомобиля и две гаубицы. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы.

Российские войска нанесли удары по украинским военным складам и аэродромам.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты три реактивных снаряда HIMARS производства США, управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции, переделанная для стрельбы по наземным целям зенитная управляемая ракета С-200 и 172 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - сказано в сообщении министерства.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ уничтожены склады боеприпасов и горючего, а также нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, пунктам временной дислокации, скоплениям живой силы и военной техники противника в 134 районах", - говорится в сообщении.