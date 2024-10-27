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Путин примет участие в церемонии спуска на воду нового атомного ледокола

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на предстоящей неделе примет участие в церемонии спуска на воду нового атомного ледокола, выступит с обращением к съезду Федерации независимых профсоюзов России.

График президента РФ на будущую неделю был озвучен автором и ведущим программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) Павлом Зарубиным в его телеграм-канале.

Помимо церемонии спуска на воду атомного ледокола и выступления на съезде Федерации независимых профсоюзов России, у президента запланированы совещания с членами правительства РФ и с членами Совета безопасности России.

Владимир Путин
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