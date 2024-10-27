В России создают корабль с боекомплектом из 20 крылатых ракет "Калибр"

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - В России работают над созданием малого ракетного корабля (МРК) проекта "Сарсар" (21635.5), носящего до 20 крылатых ракет "Калибр", заявил генеральный директор судостроительной корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов.

"Это еще только модель, наработки, а в нем уже заложены интересные вещи. Заложен элемент увеличения количества "Калибров". Если до этого было восемь "Калибров", то здесь уже предложено 16, а можно довести и до 20 "Калибров", - сказал Мистахов в эфире программы "Военная приемка" на телеканале "Звезда" в воскресенье.

По его словам, новый корабль проекта "Сарсар" - продолжение проекта "Буян-М" (21631). Его водоизмещение составляет около 1,5 тыс. тонн. Кроме того, корабли этого проекта будут иметь на вооружении обновленные системы ПВО, новые артиллерийские орудия и ракетные комплексы.

МРК проекта "Сарсар" - разработка АО "Зеленодольское проектно-конструкторское бюро" (входит в судостроительную корпорацию "Ак Барс"). Согласно его данным, эти корабли предназначены для охраны и обороны территориальных вод и исключительной экономической зоны государства, защиты морских коммуникаций.

По официальной информации, "Калибр" - семейство российских крылатых ракет. Разработаны ОКБ "Новатор" (входит в АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").