Россиянам на Шри-Ланке рекомендовали проверить сроки действия виз

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Посольство РФ на Шри-Ланке призвало российских туристов проверить свои визы на предмет их действительности.

"Власти Шри-Ланки начали массовые проверки законности нахождения иностранных граждан на территории островного государства. Уже зафиксированы случаи задержания россиян, грубо нарушивших миграционное законодательство республики", - сообщает российское посольство в телеграм-канале в воскресенье.

Так, 25 октября в районе г.Канди арестована российская семья, которая почти в течение года незаконно пребывала на Шри-Ланке, говорится в сообщении.

"В этой связи посольство призывает всех российских граждан, находящихся на Шри-Ланке, проверить свои документы, подтверждающие законность пребывания на острове (визы и их продления, разрешения на работу и т. д.). В случае их просрочки просьба незамедлительно связаться с ланкийскими миграционными органами для решения вопроса и поставить посольство в известность о проблеме", - отмечается в телеграм-канале дипмиссии.