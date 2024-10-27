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Более 30 тыс. жителей Ессентуков остались без света из-за аварии на подстанции

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Специалисты восстанавливают электроснабжение в Ессентуках в Ставропольском крае, нарушенное из-за аварии на подстанции, сообщил глава города Владимир Крутников.

"Больше 30 тысяч абонентов сейчас без света в Ессентуках из-за аварии на подстанции", - написал Крутников в своем телеграм-канале.

Мэр уточнил, что ремонтные работы идут. Электроснабжение обещают восстановить оперативно, через час-полтора.

Ставрополь
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