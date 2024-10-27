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Над Брянской, Белгородской и Курской областями уничтожено 26 украинских БПЛА

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Российские военные сбили 26 украинских дронов над Брянской, Белгородской и Курской областями, сообщило Минобороны РФ.

Дроны сбиты с 15:00 до 19:30 мск, уточнили в ведомстве.

"Дежурными средствами ПВО 22 украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области, три - над территорией Белгородской области и один - над территорией Курской области", - говорится в сообщении.

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