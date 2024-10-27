Система ПВО сбила семь дронов ВСУ над тремя регионами РФ

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Средства противовоздушной обороны нейтрализовали семь украинских беспилотников над Белгородской, Брянской и Воронежской областями, сообщили в Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области, два - над территорией Брянской области и один - над территорией Воронежской области", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, беспилотники были сбиты с 20:20 до 22:50.