Один человек пострадал в результате атаки БПЛА на предприятие под Воронежем

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о пострадавшем в результате падения беспилотника и последующего пожара на промышленном предприятии.

"Он получил легкие ранения и сейчас находится под наблюдением врачей", - проинформировал глава региона.

По его словам, огонь затронул на территории предприятия "здание и одну емкость".

"Также к настоящему моменту предварительно известно о повреждении двух жилых домов и одной хозпостройки", - добавил Гусев.