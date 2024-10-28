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Нововоронежская АЭС вывела блок №5 на 100% мощности после кратковременного снижения

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Нововоронежская АЭС вывела на полную мощность пятый энергоблок после ее кратковременного снижения, сообщило управление коммуникаций атомной станции.

"25 октября 2024 года в 16:20 мск мощность энергоблока №5 Нововоронежской АЭС восстановлена до 100% после её кратковременного снижения, согласованного в установленном порядке с Системным оператором ЕЭС России", - говорится в сообщении.

В настоящее время все энергоблоки Нововоронежской АЭС – №4, №5, №6 и №7 работают в штатном режиме и несут нагрузку 3,72 ГВт в соответствии с диспетчерским графиком.

Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет.

Радиационный фон в районе АЭС не изменялся и составляет 0,08 мкЗв.ч (микрозиверт в час), что соответствует значениям естественного природного фона на территории Воронежской области в осенний период.

Нововоронежская АЭС ранее состояла из пяти энергоблоков. В 1984 году из эксплуатации после 20-летней работы был выведен первый блок, в 1990 году – второй. Третий блок остановлен в 2016 году для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Четвертый блок запущен после модернизации и продления срока эксплуатации в декабре 2018 года. В феврале 2017 года в промышленную эксплуатацию был введен шестой энергоблок, в октябре 2019 года – седьмой.

Нововоронежская АЭС
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