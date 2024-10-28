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Минобороны РФ заявило о взятии под контроль поселка Цукурино в ДНР

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - В министерстве обороны РФ сообщили, что под контроль российских войск перешел поселок Цукурино в Донецкой народной республике.

"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Цукурино Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что подразделения группировки нанесли поражение пяти украинским бригадам в районах населенных пунктов Димитров, Александро-Калиново, Правдовка и Вишневое в ДНР, отразили 11 контратак ВСУ. Согласно сообщению, украинские силы на данном направлении за сутки потеряли более 520 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, пять единиц артиллерийского вооружения и тактический радиолокационный комплекс ieMHR.

"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 24-й, 33-й, 54-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ и 37-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Дальнее, Семеновка, Ильинка, Северск, Часов Яр и Курахово Донецкой народной республики. Отражены три контратаки штурмовых групп 56-й мотопехотной бригады ВСУ", - говорится в сводке.

В министерстве заявили, что потери ВСУ за сутки на данном направлении составили свыше 665 военнослужащих, 14 автомобилей, шесть единиц артиллерийского вооружения и полевой склад боеприпасов.

"Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 118-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Успеновка, Шахтерское и Ясная Поляна Донецкой народной республики. Отражена контратака штурмовой группы 58-й мотопехотной бригады ВСУ", - сообщили военные.

По данным ведомства, потери ВСУ за сутки на данном участке составили до 115 военнослужащих, танк, семь автомобилей, две единицы артиллерийского вооружения и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й механизированной, 77-й аэромобильной и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховка, Новоегоровка Луганской народной республики и Берестовое Харьковской области. Отражены три контратаки штурмовых групп 14-й, 28-й механизированных бригад ВСУ и 1-й бригады Нацгвардии", - заявили в министерстве обороны РФ.

Как информирует оборонное ведомство, армия Украины за сутки на данном направлении потеряла свыше 570 военнослужащих, две боевые машины пехоты, бронетранспортер, шесть пикапов и пять единиц артиллерийского вооружения.

"Подразделения группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесли поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 112-й бригады теробороны и 4-го пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Волчанск, Гоптовка и Охримовка Харьковской области. Потери ВСУ составили до 115 военнослужащих, бронетранспортер, четыре автомобиля, 152-мм орудие "Гиацинт" и 122-мм гаубица Д-30", - сказано в сообщении.

Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям четырем украинским бригадам в районах населенных пунктов Велетенское, Никольское, Антоновка Херсонской области и Беленькое Запорожской области. Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, шесть автомобилей, орудие Д-20 и две станции радиоэлектронной борьбы, заявили в Минобороны РФ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 28 октября 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ ДНР Цукурино
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