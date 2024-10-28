Песков сообщил об усилиях Москвы добиться деэскалации на Ближнем Востоке

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Россия находится в постоянном контакте со всеми сторонами в конфликте на Ближнем Востоке и принимает все усилия для деэскалации напряженности, заявил на брифинге пресс-секретарь РФ президента Дмитрий Песков.

"Россия поддерживает контакты со всеми странами конфликта. (...) Мы поддерживаем эти контакты. Конечно, Россия постоянно делает все возможное для того, чтобы призвать стороны к сдержанности и способствовать любым попыткам деэскалации напряженности", - ответил он на вопрос, насколько взрывоопасной считает Кремль ситуацию на Ближнем Востоке и предпринимает ли Москва какие-то усилия для урегулирования конфликта.

Песков добавил, что сейчас "сохраняется чрезвычайно напряженная обстановка" в регионе.

Его спросили, были ли какие-то контакты между сторонами конфликта и Россией на высшем уровне в минувшие выходные. Песков ответил отрицательно.

Израиль нанес в ночь на 26 октября серию авиаударов по иранским военным объектам. Это был ответ на ракетный обстрел Израиля, проведенный иранскими силами ранее этой осенью.