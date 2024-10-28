Минобороны РФ сообщило о пресечении 11 контратак ВСУ на курском направлении

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Войска группировки "Север" на курском направлении за сутки отразили семь контратак вооружённых сил Украины, а также сорвали четыре попытки противника контратаковать, сообщает министерство обороны РФ в понедельник.

"Подразделениями группировки отражены семь контратак противника в направлении населенных пунктов Кремяное, Нижний Клин и Новоивановка, а также сорваны четыре попытки контратак ВСУ в направлении населенных пунктов Александрия, Дарьино и Плёхово", - сказано в сообщении.

Армия Украины за сутки потеряла на курском направлении более 350 военнослужащих, за все время боевых действий там ВСУ потеряли свыше 27,5 тысячи человек, сообщили в Минобороны РФ

"За сутки потери ВСУ составили более 350 военнослужащих, уничтожены семь единиц бронетехники, в том числе боевая машина пехоты и шесть боевых бронированных машин, а также семь артиллерийских орудий, из них пять самоходных артиллерийских установок Paladin, три миномета, командно-штабная машина и 17 автомобилей", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, за сутки трое военнослужащих ВСУ сдались в плен.

"Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 27 530 военнослужащих", - заявили в министерстве.

Российские военные сообщили, что за все время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли 177 танков, 98 боевых машин пехоты, 106 бронетранспортеров, 1 020 боевых бронированных машин, 710 автомобилей, 236 артиллерийских орудий.

В Минобороны РФ отметили, что за этот период также уничтожены 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 57 станций радиоэлектронной борьбы, 11 радиолокационных станций контрбатарейной борьбы, три радиолокационные станции противовоздушной обороны, 23 единицы инженерной и другой техники.

Российские военные нанесли авиаудар по пункту дислокации армии Украины в районе Волчанска Харьковской области.

"В результате разведывательных мероприятий ВС РФ в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области был обнаружен пункт временной дислокации ВСУ", - сказано в сообщении министерства.

"Координаты цели были переданы летчикам ВКС России, которые точным попаданием авиационной бомбой с универсальным модулем планирования и коррекции уничтожили пункт временной дислокации противника", - говорится в сообщении.

По информации Минобороны РФ, в момент нанесения удара в пункте временной дислокации находился командный состав одного из подразделений ВСУ.