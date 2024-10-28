Поиск

Минобороны РФ сообщило о пресечении 11 контратак ВСУ на курском направлении

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Войска группировки "Север" на курском направлении за сутки отразили семь контратак вооружённых сил Украины, а также сорвали четыре попытки противника контратаковать, сообщает министерство обороны РФ в понедельник.

"Подразделениями группировки отражены семь контратак противника в направлении населенных пунктов Кремяное, Нижний Клин и Новоивановка, а также сорваны четыре попытки контратак ВСУ в направлении населенных пунктов Александрия, Дарьино и Плёхово", - сказано в сообщении.

Армия Украины за сутки потеряла на курском направлении более 350 военнослужащих, за все время боевых действий там ВСУ потеряли свыше 27,5 тысячи человек, сообщили в Минобороны РФ

"За сутки потери ВСУ составили более 350 военнослужащих, уничтожены семь единиц бронетехники, в том числе боевая машина пехоты и шесть боевых бронированных машин, а также семь артиллерийских орудий, из них пять самоходных артиллерийских установок Paladin, три миномета, командно-штабная машина и 17 автомобилей", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, за сутки трое военнослужащих ВСУ сдались в плен.

"Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 27 530 военнослужащих", - заявили в министерстве.

Российские военные сообщили, что за все время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли 177 танков, 98 боевых машин пехоты, 106 бронетранспортеров, 1 020 боевых бронированных машин, 710 автомобилей, 236 артиллерийских орудий.

В Минобороны РФ отметили, что за этот период также уничтожены 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 57 станций радиоэлектронной борьбы, 11 радиолокационных станций контрбатарейной борьбы, три радиолокационные станции противовоздушной обороны, 23 единицы инженерной и другой техники.

Российские военные нанесли авиаудар по пункту дислокации армии Украины в районе Волчанска Харьковской области.

"В результате разведывательных мероприятий ВС РФ в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области был обнаружен пункт временной дислокации ВСУ", - сказано в сообщении министерства.

"Координаты цели были переданы летчикам ВКС России, которые точным попаданием авиационной бомбой с универсальным модулем планирования и коррекции уничтожили пункт временной дислокации противника", - говорится в сообщении.

По информации Минобороны РФ, в момент нанесения удара в пункте временной дислокации находился командный состав одного из подразделений ВСУ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 28 октября 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ ВСУ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Челябинский губернатор заявил о стабилизации ситуации в Коркине

В Думе предложили ввести до 7 лет за организацию незаконного возврата налоговых вычетов

Кремль отверг обвинения во вмешательстве в грузинские выборы

Кремль отверг обвинения во вмешательстве в грузинские выборы
Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило о взятии под контроль поселка Цукурино в ДНР

Росгвардия будет освобождать от административной ответственности по ряду нарушений владельцев оружия, сдавших его на нужды СВО

Росгвардия будет освобождать от административной ответственности по ряду нарушений владельцев оружия, сдавших его на нужды СВО

Шестидневная рабочая неделя началась в России

Шестидневная рабочая неделя началась в России

Арестован бывший начальник управления связи ВС России Оглоблин

Путин продлил срок службы главы СКР Бастрыкина до конца лета 2025 года

Путин продлил срок службы главы СКР Бастрыкина до конца лета 2025 года

Москва согласовала с РЖД двухэтапное развитие Центрального транспортного узла

Российские военные нейтрализовали за ночь 21 БПЛА над четырьмя регионами РФ

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });