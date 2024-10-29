Шмаков перешел с должности председателя ФНПР на должность президента федерации

Его сменил его прежний заместитель Сергей Черногаев

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - XIII съезд Федерации независимых профсоюзов России внес изменения в Устав ФНПР, учредив в составе руководства профобъединения должность президента и избрал на эту должность Михаила Шмакова.

Об этом сообщает телеграм-канал федерации.

До этого на профсоюзном форуме Шмаков прекратил свои полномочия председателя ФНПР. Он был председателем профобъединения более 30 лет.

Председателем ФНПР избран Сергей Черногаев, до этого голосования он был зампредом объединения.

ФНПР - крупнейшее в стране профсоюзное объединение, в членских организациях состоят около 20 млн человек.