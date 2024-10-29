Поиск

Ростовская АЭС к декабрю намерена закончить плановый ремонт энергоблока №1

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Ростовская АЭС к 30 ноября планирует завершить планово-предупредительный ремонт (ППР) энергоблока №1, сообщил "Интерфаксу" заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин.

"Сроки планово-предупредительного ремонта энергоблока №1 Ростовской АЭС были сокращены и на сегодняшний день составляют 42 дня: с 20 октября по 30 ноября", - сказал Сорокин.

По его словам, в рамках модернизации оборудования энергоблока запланированы мероприятия общей стоимостью более 3 млрд рублей.

"Основными направлениями инвестиционной программы Ростовской АЭС на 2025 год являются обеспечение безопасной и устойчивой работы действующих энергоблоков и общестанционных объектов, а также продление срока эксплуатации энергоблока №1", - отметил Сорокин.

Замгубернатора добавил, что в следующем году предусмотрено выполнение работ по 172 мероприятиям модернизации оборудования и систем Ростовской АЭС.

"Наиболее масштабными из них можно назвать модернизацию оборудования пускорезервной котельной, площадки хранения мазутного топлива и модернизацию системы радиационного контроля, а также систем кондиционирования энергоблоков №1-4", - добавил Сорокин.

Энергоблок №1 Ростовской АЭС 20 октября был отключен от сети и выведен в ППР в соответствии с утвержденным годовым графиком ремонтных работ.

Ростовская АЭС расположена на берегу Цимлянского водохранилища в 13,5 км от Волгодонска. На станции эксплуатируются реакторы типа ВВЭР-1000 с установленной мощностью 1 ГВт. Энергоблок №1 введен в промышленную эксплуатацию в 2001 году, №2 - в 2010 году, №3 - в 2015 году, №4 - в 2018 году.

Ростовская АЭС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Суд продлил процедуру банкротства российской "дочки" Google до конца апреля 2025 года.

Суд продлил процедуру банкротства российской "дочки" Google до конца апреля 2025 года.

В ЛНР эвакуируют население из промзоны Луганска после детонации сбитых ракет ВСУ

Шмаков перешел с должности председателя ФНПР на должность президента федерации

Дума признала отягчающим обстоятельством совершение преступления нелегальным мигрантом

Дума признала отягчающим обстоятельством совершение преступления нелегальным мигрантом

Кремль обещает задействовать все правовые механизмы для защиты имущества РФ в Финляндии

Источник сообщил, что визит главы МИД КНДР Цой Сон Хи в Россию продлится 2-3 дня

Военные РФ взяли под контроль населенные пункты Горняк, Доброволье и Катериновка в ДНР

CEO "Северстали" допустил спад потребления стали в России в 2024 году на 5-7%

Военная операция на Украине

Власти ЛНР сообщили об отражении ракетной атаки ВСУ на Луганск

Кадыров сообщил об атаке беспилотника на здание университета спецназа в Чечне

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });