Ростовская АЭС к декабрю намерена закончить плановый ремонт энергоблока №1

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Ростовская АЭС к 30 ноября планирует завершить планово-предупредительный ремонт (ППР) энергоблока №1, сообщил "Интерфаксу" заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин.

"Сроки планово-предупредительного ремонта энергоблока №1 Ростовской АЭС были сокращены и на сегодняшний день составляют 42 дня: с 20 октября по 30 ноября", - сказал Сорокин.

По его словам, в рамках модернизации оборудования энергоблока запланированы мероприятия общей стоимостью более 3 млрд рублей.

"Основными направлениями инвестиционной программы Ростовской АЭС на 2025 год являются обеспечение безопасной и устойчивой работы действующих энергоблоков и общестанционных объектов, а также продление срока эксплуатации энергоблока №1", - отметил Сорокин.

Замгубернатора добавил, что в следующем году предусмотрено выполнение работ по 172 мероприятиям модернизации оборудования и систем Ростовской АЭС.

"Наиболее масштабными из них можно назвать модернизацию оборудования пускорезервной котельной, площадки хранения мазутного топлива и модернизацию системы радиационного контроля, а также систем кондиционирования энергоблоков №1-4", - добавил Сорокин.

Энергоблок №1 Ростовской АЭС 20 октября был отключен от сети и выведен в ППР в соответствии с утвержденным годовым графиком ремонтных работ.

Ростовская АЭС расположена на берегу Цимлянского водохранилища в 13,5 км от Волгодонска. На станции эксплуатируются реакторы типа ВВЭР-1000 с установленной мощностью 1 ГВт. Энергоблок №1 введен в промышленную эксплуатацию в 2001 году, №2 - в 2010 году, №3 - в 2015 году, №4 - в 2018 году.