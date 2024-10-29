Мишустин отметил рост спроса на инженеров за последние три года в 2,5 раза

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - В России суммарные потребности отраслей в квалифицированных кадрах на ближайшие пять лет составляют более 1,5 млн человек; спрос на инженеров за последние три года вырос практически в 2,5 раза, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии "Развитие организаций высшего и среднего профессионального образования".

По его словам, благодаря принятым решениям и мерам поддержки промышленность продолжает демонстрировать высокую динамику работ, уже есть результаты. Объемы производства за девять месяцев увеличились на 4,5%. В том числе почти с двукратным опережением развивается обрабатывающий сектор, где трудится порядка 10 млн человек.

Мишустин напомнил, по поручению главы государства за ближайшие три года должно быть подготовлено не менее 1 млн рабочих и специалистов для основных отраслей. Для этого в рамках федерального проекта "Профессионалитет" в тесной кооперации с ведущими предприятиями активно создаются образовательные кластеры. В настоящее время их насчитывается около 160. Постепенно ими будут охвачены все регионы и направления.