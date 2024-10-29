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РФ внесла в стоп-лист еще 131 гражданина Австралии и девять новозеландцев

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Россия бессрочно закрывает въезд для 131 гражданина Австралии и 9 граждан Новой Зеландии, заявили во вторник в МИД РФ.

"В ответ на политически мотивированные санкции против российских физических и юридических лиц со стороны правительства Австралии, вводимые в рамках русофобской кампании "коллективного Запада", въезд в Российскую Федерацию на бессрочной основе закрывается дополнительно для 131 австралийца из числа представителей военно-промышленного комплекса, журналистов и общественных деятелей, формирующих в этой стране антироссийскую повестку дня", - говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства, опубликованном на его сайте.

В нем подчеркивается, что "с учётом того, что официальная Канберра не намерена отказываться от антироссийского курса и продолжает вводить новые санкционные меры, работа над актуализацией российского "стоп-листа" будет продолжена".

Поименный список австралийцев опубликован на сайте МИД РФ.

В МИД РФ также сообщили, что "въезд в Российскую Федерацию на бессрочной основе закрывается дополнительно для девяти новозеландцев из числа руководства министерства обороны и вооруженных сил Новой Зеландии, формирующих в этой стране антироссийскую повестку дня".

"С учетом того, что официальный Веллингтон не намерен отказываться от антироссийского курса и продолжает вводить новые санкционные меры, работа над актуализацией российского "стоп-листа" будет продолжена", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского ведомства.

Там же приведен поименный список внесенных в российский "стоп-лист" граждан Новой Зеландии.

МИД РФ Австралия Новая Зеландия
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