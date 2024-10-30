Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку в Хабаровском крае

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку в Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) СК России в среду.

"По предварительным данным, 30 октября 2024 года из-за технической неисправности вертолет Ми-8, следовавший из села Бриакан Хабаровского края с возвращением в пункт вылета, совершил вынужденную посадку", - говорится в сообщении.

Как уточнили в транспортной прокуратуре Николаевска-на-Амуре, посадка прошла благополучно, пострадавших нет.

По предварительным данным, на борту судна находились около 20 человек, включая членов экипажа. Перевозчиком проводятся мероприятия по эвакуации граждан, отметили в прокуратуре.

Комсомольский-на-Амуре следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК России проводит проверку по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).