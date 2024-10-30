Минобороны РФ заявило о взятии под контроль Кругляковки в Харьковской области

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Российские войска установили контроль над селом Кругляковка в Харьковской области, заявили в Минобороны РФ в среду.

По информации военного ведомства, "Западная" группировка нанесла поражение живой силе и технике 14-й, 63-й, 92-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка, Берестовое Харьковской области, Надия Луганской народной республики, а также Серебрянского лесничества.

"Отражены пять контратак штурмовых групп 14-й механизированной, 77-й аэромобильной бригад ВСУ и 1-й бригады Нацгвардии", - сообщили в Минобороны.

По данным министерства, украинская армия в зоне ответственности группировки потеряла до 410 военнослужащих, две боевые машины пехоты, боевую бронированную машину "Казак", шесть пикапов, две гаубицы, реактивную систему залпового огня "Верба", станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н". Уничтожены пять полевых складов боеприпасов, сообщили военные.

Группировка войск "Южная" продолжает продвижение вглубь обороны вооруженных сил Украины (ВСУ), подразделения группировки "Восток" улучшили положение по переднему краю, сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 30-й, 33-й, 54-й, 72-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой, 143-й пехотной, 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 18-й бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Зализнянское, Сухие Ялы, Часов Яр, Марково, Дальнее, Романовка, Курахово, Никифоровка, Резниковка, Северск и Славянск (ДНР)", - говорится в сообщении.

По словам военных, отражены две контратаки подразделений ВСУ.

В Минобороны РФ заявили, что потери армии Украины составили: до 520 военнослужащих, бронетранспортер М113, боевая бронированная машина, семь автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы, две единицы артиллерийского вооружения и два склада боеприпасов.

"Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 21-й бригады Нацгвардии и 35-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Равнополь и Октябрь (ДНР)", - сказали в ведомстве.

Военные сообщили, что отражены две украинские контратаки, потери ВСУ составили: до 115 военнослужащих, танк, восемь автомобилей и самоходная артиллерийская установка Caesar.

В Минобороны РФ заявили, что подразделения группировки войск "Центр" отразили 10 украинских контратак.

По информации военного ведомства, подразделения нанесли поражение живой силе и технике семи бригад ВСУ в районах населенных пунктов Проминь, Розовка, Лысовка, Вишневое, Ленинское, Дружба, Александрополь и Димитров (ДНР).

"Противник потерял до 515 военнослужащих, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, три автомобиля и 122 мм гаубицу Д-30", - заявили в Минобороны РФ.

"Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям 3-й, 116-й бригад теробороны, 4-го и 5-го пограничных отрядов погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Шестаково, Волчанск, Одноробовка и Гоптовка Харьковской области", - говорится в сообщении.

Военные сообщили, что отражены две контратаки ВСУ, потери украинской армии составили: до 70 военнослужащих, четыре автомобиля и три гаубицы Д-30.

"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, 110-й, 124-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Белогорье Запорожской области, Никольское, Токаревка и Отрадокаменка Херсонской области", - сказали в ведомстве.

По данным Минобороны РФ, потери армии Украины составили: до 55 военнослужащих, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка Caesar и две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н".

Нанесены удары по украинским военным аэродромам и нефтебазе, обеспечивавшей топливом подразделения ВСУ на запорожском и южнодонецком направлениях.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов; нефтебазе, используемой для обеспечения топливом подразделений ВСУ на запорожском и южнодонецком направлениях, складам боеприпасов, пунктам временной дислокации, скоплениям живой силы и военной техники противника в 147 районах", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

По данным ведомства, средства противовоздушной обороны за сутки сбили реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, управляемую авиабомбу Hammer и 67 беспилотников ВСУ.