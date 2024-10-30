Глава СПЧ заявил, что в России сегодня нет политических репрессий

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев выразил убеждение, что в стране сегодня нет политических репрессий, назвал "санитарными мерами" ограничения, применяемые к тем, кто, по его словам, в противостоянии с Западом фактически выступает на его стороне.

"Ну, какие репрессии. Не дай бог нам всем на своей шкуре испытать, что такое политические репрессии. Репрессии в 37-38 году были, когда 740 тысяч человек было расстреляно, из них большая часть невинных людей. Мы до сих пор не знаем, сколько было расстреляно священников в 20-30-е годы. Вот это репрессии", - сказал Фадеев "Интерфаксу" после возложения цветов у мемориала жертвам политических репрессий в Москве.

30 октября в России отмечается день памяти жертв политических репрессий.

"То, что мы видим сейчас - да, у нас непростая, жесткая ситуация, мы войну с Западом ведем. И какие-то минимальные ограничения к тем, кто фактически выступает на стороне врага, это не репрессии, это минимальные санитарные меры", - отметил он.

Отвечая на вопрос, планирует ли СПЧ предлагать амнистию для осужденных по отдельным категориям преступлений, как это бывало ранее, он сказал, что "сейчас в повестке дня не видит такой темы". "Гуманизация этой сферы идет непрерывно. У нас 25 лет назад миллион заключенных был, а сейчас 300 тысяч. Это огромный сдвиг. Президент использует институт помилования, и не только к тем, кто отправляется на СВО", - пояснил Фадеев.

Он уточнил, что Советом продолжается работа по увековечиванию памяти жертв политических репрессий. "Недавно правительство продлило мандат нашей межведомственной рабочей группы до 2030 года", - сказал Фадеев.

Глава СПЧ добавил, что в основном работа концентрируется вокруг исторических аспектов.