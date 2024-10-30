Песков назвал вбросом сообщения о переговорах с Киевом об отказе от ударов по энергообъектам

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал информационным вбросом публикации о том, что Москва и Киев ведут переговоры о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре.

"Сейчас очень много вбросов, которые не имеют никакого отношения к реалиям. Даже самые солидные издания не гнушаются тем, эти вбросы осуществляют, вот такие публикации выпускают", - сказал Песков в среду журналистам.

Так он прокомментировал информацию, что Москва и Киев ведут переговоры о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре.

Согласно этой информации, переговоры начаты при посредничестве Катара.